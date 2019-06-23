Акция протеста горняков в Донецкой области: Одного из шахтеров госпитализировали. Новости

Сегодня, 23 июня, во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала скорая. Горняку сделана операция, пока его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтеры ГП ШУ «Южнодонбасская №1» продолжают акцию протеста, они отказываются спускаться в шахту.

Горняки требуют выплатить задолженность по заработной плате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало ГП «Госпоставуголь».

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская №1» отказались спускаться в шахту. Шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой). Затем к ним присоединились работники второй смены.

Напомним, 21 июня, в городе Угледаре (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу.

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