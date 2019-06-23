В Харькове восстановим памятник Жукову, – Новинский. Новости

В Харькове восстановят разрушенный три недели назад памятник маршалу СССР Георгию Жукову и возвратят переименованному проспекту имя полководца. Об этом заявили председатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский и лидер партии «Наши» Евгений Мураев 22 июня во время возложения цветов к мемориалу Вечной славы в Киеве, передает телеканал «Украина».

Политики подчеркнули, что никогда не забудут героев, которые освобождали Украину.

«Нами было принято решение о полном восстановлении памятника маршалу Победы в городе Харькове, который был разрушен вандалами. Мы не дадим перешагнуть память о том, что мы – народ-победитель, и никто не сможет сделать из нас каких-то побежденных», – заявил народный депутат Вадим Новинский.

«Мы будем всегда стоят на страже нашей истории и воспитания наших детей. Харьков – это первый шаг к восстановлению истинных ценностей и исторической правды», – дополнил народный депутат Евгений Мураев.