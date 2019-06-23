Оппоблок обратился в Конституционный суд по поводу закона о языке. Новости

Политики предлагают защитить детей от насилия, добиться энергетической независимости Украины и решить вопрос взаимодействия государственного языка и, в том числе русского, передает телеканал «Украина».

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Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждает, что украинская газотранспортная система не требует значительных инвестиций, и находится в удовлетворительном состоянии. По ее мнению, миллионы из бюджета лучше потратить на строительство новых мощностей для сжиженного газа. Например, в портах Одесской и Николаевской. Тимошенко уверена, что это станет еще одним шагом к энергетической независимости страны.

«Абсолютно в наших силах начать массовую добычу украинского природного газа на разведанных месторождениях. У нас сегодня разведано и подтверждено 960 млрд куб. м запасов газа – это нам лет на 20 хватит. И если мы сейчас на это направим все инвестиционные ресурсы, то мы сможем за 2-3 года и себя обеспечить, и газотранспортную систему наполнить», – заявила она.

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Депутаты Опозиционного блока требуют признать неконституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный 15 мая. Они уже собрали подписи и передали представление в Конституционный суд. Аргументируют тем, что в Украине проживает более 100 нацменьшинств и жить в стране им должно быть комфортно. Документ же, по мнению политиков дискриминирует граждан по языковому признаку.

«Государственный язык у нас украинский. Но при этом должны развиваться не только украинский язык, но и языки национальных меньшинств и русский язык. Мы выступаем за то, чтобы не было дискриминации по языковому принципу. Чтобы в Украине не развивалась еще и языковая война, мы считаем, что конституционный суд должен отменить этот дискриминационный карательный закон», – пояснил лидер партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

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Олег Ляшко выступает за создание открытого реестра насильников и их химическую кастрацию. Лидер Радикальной партии уверен, что таким образом можно защитить детей от насилия. Он призвал народных депутатов собраться на внеочередное заседание Рады на следующей неделе. Говорит, что следует срочно принять его законопроект, который позволит наказывать насильников. Только в этом году, по официальной статистике, произошло около 170 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

«Наша ответственность – остановить эпидемию насилия против украинских детей. Этот зверь в человеческом обличье может подстерегать в любой подворотне. Каждый американец может зайти [на сайт] и посмотреть, где живут те, кто отбывали наказание за сексуальное насилие, и они не могут быть рядом с детьми. В Украине должно быть так же. Педофилы, насильники, преступники, осужденные за сексуальные преступления, не могут подходить ближе, чем за километр до нормального человека. Мы предлагаем, кроме открытого реестра педофилов принять закон о химической кастрации. Давайте отложим все политические вопросы и защитим украинских детей от сексуальных преступлений», – заявил Ляшко.

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Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил слова поддержки крымским татарам. Встретился с отцом Эрвина Ибрагимова, которого 3 года назад в Крыму похитили переодетые работники ФСБ. Порошенко заверил, что приложит все усилия, чтобы вернуть пленников Кремля домой, на освобожденную Родину. «Хочу сказать – передайте нашим собратьям, что мы не сдаемся, мы решительно настроены на победу», – заявил он.