Экономическая контрразведка СБУ обслуживала ближайшее окружение Порошенко, – Смешко. Новости

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ фактически обслуживало бизнес-интересы ближайшего окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко.

«Контрразведка во время войны сделала все, что могла. Это самая здоровая часть СБУ. Но то направление, которое отвечало за экономическую контрразведывательную деятельность, фактически обслуживало ближайшее окружение президента Порошенко в их бизнес-дела, а это тысячи людей», – отметил Смешко.

Он настаивает, что при правильной кадровой политике в СБУ в целом и в контрразведывательной экономике, в частности, можно быстро переломить «хребет коррупции».

«Если правильно ставить этому отделу задачи, они бы смогли за месяц-два сломать хребет коррупции. Но. Надо почистить этот отдел и оставить все живое, что там есть. Это может сделать только человек, который знает изнутри структуру, знает кадры, которые остались преданы присяге и народу Украины», – уверен Смешко.

Политик также отметил, что он и его политическая сила готовы предоставлять консультации и помощь для более слаженной работы ведомства.

«Безусловно, я готов консультировать новых руководителей Службы безопасности, я открыт для этого. У нас есть не только политическая партия "Сила и Честь", а также Всеукраинское объединение "Сила и Честь", а это несколько тысяч профессионалов силовых структур, в том числе действующие сотрудники (по закону это не запрещено). Мы готовы подставить плечо и предоставить все консультации», – резюмировал Смешко.