Агрессор никого не боится так, как нашу политическую силу, – Смешко. Новости

На сегодняшний день главный оппонент партии «Сила и Честь» – страна-агрессор. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил лидер данной политситы Игорь Смешко.

«Посмотрите, какие сейчас развернули ресурсы по грязи, льющейся на нашу политическую силу. Абсолютно ничем не подкрепленные, перетасованные факты, гротески. Это даже не журналистика, а пропаганда. За этим стоит наш сегодняшний агрессор. Никого он так не боится, как нашу политическую силу. Потому что это сила профессионалов», – заявил лидер политсилы.

Смешко считает, что именно из-за него на партию льется грязь изо всех сторон. «Думаете, агрессор будет бояться физически молодых, которые придут в парламент? Чем они будут побеждать, количеством? Противник выставит против них экономику, вооруженные силы, специальные службы, профессиональную дипломатию, информационную войну. Чем они будут защищать наше государство? Они в этих областях работали? В них хорошее образование, опыт? Они работали в органах, которые этим занимаются, и доказали на этом свой хороший результат? Что у них есть кроме популизма? Самое страшное, если популизм у нас выиграет», – подчеркнул политик.