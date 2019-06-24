Есть угроза реванша пятой колонны агрессора, – Смешко. Новости

В Украине из-за разбросанности проевропейских сил появилась возможность реванша пятой колонны агрессора. Об этом в эфире «Радио Свобода» отметил лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко.

«Может быть угроза, что демократические, точнее, проевропейские силы не пройдут в Верховную Раду? Огромная угроза в этом есть. Сейчас проевропейские силы в Украине настолько расколоты и распылены... Возникает возможность реванша пятой колонны агрессора, призывающего к миру любой ценой. Не может у нас быть мир любой ценой. У нас мир может быть только победой, восстановлением нашей территориальной целостности. Но низкая политическая культура и популизм сейчас разрушают евроатлантику»,– заявил Смешко.

Помочь этому, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов. «Апеллирование к "нам нужны новые политические лица" – это, простите, не физический возраст. Мы уже имели и еврооптимистов в парламенте, мы имели хорошего казака Гаврилюка. В парламент надо приходить и с первого дня работать. Это комитеты, это сразу нужно по направлениям – Вооруженные силы, правоохранительная, экономическая, финансовая деятельность, здравоохранение. Надо, чтобы пришли люди, которые знают, что нужно делать с первого дня. Профессиональные, опытные и патриоты. Именно по такому принципу мы подбирали людей в избирательный список партии "Сила и Честь"», – отметил Смешко.