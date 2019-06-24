Упадок внешней разведки начался при Ющенко, Порошенко ею также не интересовался, – Смешко. Новости

Упадок Службы внешней разведки начался с 2005 года, во времена президентства Виктора Ющенко, и продолжился уже при президентстве Петра Порошенко, который не интересовался деятельностью ведомства и не заслушивал руководителя службы ежедневно, как того требуют военные времена. Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко, который в 2003-2005 гг. руководил СБУ, а с 7 октября 2014 года руководил Комитетом по вопросам разведки при президенте Украины.

«Последние годы ни политическое руководство Украины, ни президент Порошенко серьезно не интересовались внешней разведкой. За мои времена – до 2005 года при двух президентах – руководство государства очень интересовалось внешней разведкой Украины и очень много было сделано. Я в свое время почти 7 лет боролся за принятие закона о разведывательной деятельности, который фактически создал у нас внешнюю разведку и дал мне возможность отделить от Службы безопасности и создать Службу внешней разведки. Разведка у нас была на высоком уровне до 2005 года, а ее упадок начался при Ющенко, когда Маломуж (глава СВР в 2005-2010 годах, – ред.) был назначен на эту должность», – отметил Смешко.

Вместе с тем, он надеется, что уже при новом президенте ситуация изменится. «Надеюсь, президент Зеленский понимает, что такое разведка. Потому что с руководителем разведки надо встречаться, по крайней мере, раз в неделю, а во время войны и чаще. Я встречался с президентами иногда каждый день, потому что это, прежде всего, объективная информация о ситуации. Без этого принимать решение нельзя», – рассказал Смешко.