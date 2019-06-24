70 авто в обе стороны: Как выглядит центр Донецка вечером (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец проехал по центральной части города. Совершал свою прогулку он в субботу, 22 июня, в 7 часов вечера.

Он проехал участок примерно в 4 км – от Шахтерской площади до площади Ленина. За 6 минут пути по центральным улицам Университетской и Артема на пути дончанина – в обе стороны движения – встретились лишь 70 автомобилей,1 пассажирский автобус и 2 троллейбуса.

Полтавец начал свой путь по улице Университетской, пересечение с улицей Тренева. На этом участке до пересечения с проспектом Таманский ехало всего 7 автомобилей и 1 автобус, остальной транспорт стоял припаркованным у жилых домов. На перекрестке с проспектом Таманский субботним вечером на светофоре проезд ожидали всего 4 машины.

В районе самого крупного торгово-развлекательного центра «Донецк сити» – тоже пустота.

На видео видно, что город до сих пор «украшен» баннерами с цитатами ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

Полтавец с проспекта Таманского выезжает на центральную часть Донецка – улицу Артема. Он проезжает «Детский мир», спортивный комплекс «Олимпийский», так и не открывшийся с 2014 года торговый центр «Белый Лебедь». На участке улицы Артема до пересечения с бульваром Хмельницкого в обе стороны встретились 22 автомобиля и 2 троллейбуса.

Далее – библиотека им. Крупской и гостиница «Донбасс Палас», расположенная на центральной площади Ленина. «"Донбасс Палас" – одна из лучших гостиниц города Донецка, из самых дорогих гостиниц. Раньше здесь постоянно парковка была забита, стояло очень много элитных машин», – комментирует дончанин.