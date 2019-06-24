Это борьба за права всех нас: Почему переселенцы участвовали в Марше равенства (Фото, видео) . Статьи

В минувшее воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел «КиевПрайд 2019», в котором приняло участие рекордное количество человек – 8 тысяч. Это уже шестой по счету Марш равенства представителей ЛГБТ-сообщества и активистов за равные права всех граждан. В этом году основная тема мероприятия – «Свобода. Равенство. Борьба», а главный лозунг – «Наша традиция – это свобода». Впервые по центральным улицам столицы прошлась колонна украинских военных, участников войны на Донбассе. Под радужными знаменами были и наши земляки из числа переселенцев. О том, почему они вышли на Марш равенства, они рассказали «Донецким новостям».

Анастасия Пугач, соруководительница «Театр переселенца», переехала из Донецка в Киев:

– Мои ценности – гуманизм, равенство полов и недискриминация людей по признаку пола, ориентации, веры, расы и т.д. Я совершенно не понимаю, почему представители гетеросексуальной ориентации имею законное право заключать браки, усыновлять детей, быть законным представителем мужа/жены, иметь право не свидетельствовать против своего мужа/жены в суде, а у представителей ЛГБТ таких прав нет. И в медицине очень много аспектов, и наследство ты не можешь получить за своего партнера/партнерку. Куча ограничений прав.

На Марше равенства мы с командой «Театра переселенца» шли в самом конце колонны, сзади подпираемые сотрудниками полиции. Видимо, они надеялись, что подтолкнув немного нас вперед, все пойдут быстрее (смеется). Это был мой первый Прайд. Отличная атмосфера. Встретила многих друзей и знакомых. В воздухе витало ощущение праздника и пьянящей свободы. Пусть пока (верю, что временно) и под охраной кордона полиции. Что важно, за ЛГБТ выходили люди всех ориентаций, например, с нами рядом была семья с маленьким ребенком коляской и псом на поводке. Тебе не нужно делать каминг-аут, чтобы участвовать в Марше равенства. Считаю, что это борьба за права всех нас, и переселенцев в частности. Недаром один из лозунгов «КиевПрайда» гласит: «Сегодня запрещают геев – завтра запретят тебя».

Анастасия Пугач / Фото Анастасии Тархановой

Александр Дмитриев, юрист, переехал из Покровска в Киев:

– Марш равенства – это о правах не только ЛГБТ, но всех людей. Отрицать это в 2019 году -– невежество, попахивающее нацизмом. Если защищать только свои «переселенные» права, то мы никогда не добьемся. Права бывают либо все, либо никаких. Это мой второй Марш, и хоть я не сильно верю в эффективность Марша, но я верю, что мой вклад может быть чем-то солидарно большим. В конце концов, я из Донбасса, а там всегда права достигали вместе.

Александр Дмитриев

Dima Libra, певец, переехал из Донецка в Киев:

– Марш равенства – о правах человека на базовые ценности, которые одним гражданам даны по умолчанию, а другим не даны. Представители ЛГБТ-движения не требуют чего-то эксклюзивного и особенного. Просто им хочется жить в стране, где все граждане имеют юридические и социальные свободы и права в равной степени, без ущемлений и ограничений.

У меня было ощущение безопасности, чувство единения очень разных людей в борьбе за общие интересы. Гетеросексуалы, понимающие важность равенства, были и есть часть Марша, и никто не боялся подцепить «голубую заразу». Чувство радости и маленького праздника – вот, что царило в колоннах по всему маршруту следования. Большое спасибо Национальной гвардии и полиции за обеспечение безопасности.

В этом году я впервые был на Марше равенства. Думаю, что пойду и в следующем году. Хочу поддержать организаторов.

Роман Кошмал, журналист и радиоведущий, переехал из Краматорска в Киев:

– Для меня это второй Прайд. В этом году, как и в прошлом, я вышел поддержать ЛГБТ-сообщество, представители которого каждый день сталкиваются с дискриминацией и унижениями. Я пошел на Прайд, потому что хочу видеть Украину местом, где люди, имеют равные права, независимо от расы, религии или сексуальной ориентации. Считаю несправедливым то, что гомосексуальные пары не могут защитить свои вторые половинки во время жизненных бед. Потому, что в 21 веке ненормально избивать людей за цвет волос или «неправильную» одежду. Лично я не ощущал по отношению к себе каких-либо проявлений гомофобии, но я знаю многих людей, которые не обошла эта участь.

Все прошло очень круто. В Киев приехали мои друзья из других городов и даже других стран, чтобы испытать гордость («Pride» англ. – гордость). Для многих это единственный день в году, когда они чувствуют, что действительно могут заявить о себе.

Неожиданно для участников Марша, маршрут был длиннее, чем в прошлом году. Поддержать ЛГБТ-сообщество пришло намного больше людей, чем годом ранее. Было радостно видеть улыбчивых людей на балконах домов, которые наблюдали за Маршем, и мамочек с детьми. Все-таки Украина хоть и потихоньку, но стает настоящей европейской страной. Успешное проведение Марша равенства – этому начало.

Роман Кошмал

Диана Берг, основательница Платформы «ТЮ!», переехала из Донецка в Мариуполь:

– В прошлом году на Прайде меня поразил плакат знакомого, он благодарил наших солдат за возможность выйти на Марш равенства. В этом году на Марше была целая колонна военных, среди которых добровольцы, волонтеры и ветераны, и специально из Мариуполя приехала в столицу, чтобы впервые посетить Прайд и присоединиться к этой колонне.

Сейчас нельзя что-то делать в Украине без осознания, что война продолжается: любая адженда сейчас будет нечестной и неполной без военной темы. Нельзя праздновать свободу и разнообразие, не понимая, какая у них цена. Не помня, что у миллионов людей отжали дом, часть страны – в оккупации, почти 100 наших – в российских тюрьмах, что уже 5 лет каждый день погибают украинцы.

Если не избегать неудобной мысли, что у нас сейчас идет война, эта тема будет всегда актуальной и уместной. Особенно во время самого мероприятия по правам и свободам человека. Как права человека всегда актуальны, так и осознание войны, как бы нам не было от этого противно. Поэтому на военные парады я ходила с радужным флагом, так и на Прайд пошла с украинским.

Призываю людей всегда говорить нашим военным «спасибо». Даже если вы никогда не слышали выстрелов, у вас никто на погиб, ваш городу не оккупирован. Просто поблагодарите за то, что они не пускают сюда Мордор, в котором бы точно Марши равенства никогда не состоялись.

К сожалению, праздник был омрачен. Мариупольского студента и волонтера Платформы «ТЮ» Сергея с его другом отследили после Марша и атаковали неизвестные. После Прайда ребята поехали к друзьям, у которых они остановились. На станции метро «Черниговская» подбежали четыре человека. Они сначала брызнули в лицо из газового баллончика, а когда мой земляк упал, они били его ногами. А напоследок разорвали на нем футболку.

Сергей накануне приехал из Мариуполя на один день, специально чтобы посетить Прайд. Этот парень – один из немногих молодых мариупольцев, которые хотят менять наше общество. О нем в прошлом году снял фильм немецкий режиссер: когда искали героев среди мариупольской молодежи, выбрали именно его за активность и смелость. Документальная лента «Anja und Serjoscha» («Аня и Сережа») именно о том, как подросток в небольшом городе противостоит радикализму и скрепам. Сергею неоднократно доставалось от мариупольских радикалов – он с друзьями делал публичные акции против гендерного неравенства и насилия, на которые нападали местные молодые. Тогда нападавших не нашли, но мы надеемся, что киевская полиция установит и накажет злодеев.

Диана Берг

Любовь Раковица, менеджер, переехала из Мариуполя в Киев:

– Это мой третий Прайд. Впервые участвовала в Марше равенства в 2017 году. С каждым годом людей все больше, обстановка более дружелюбная. Для меня Прайд неотъемлемо связан с защитой прав человека, со свободой. У меня есть некоторые параллели с донецкими Евромайданом и проукраинскими митингами весной 2014 года.

Каждый год в Марше участвуют члены различных правозащитных и волонтерских организаций, людей, для которых быть частичной Марша равенства очень важно, моих знакомых, которые не являются представителями ЛГБТ. Честно говоря, думала, что перед выборами на Прайде увижу политиков. Но нет. Видимо, депутаты боятся запятнать свою репутацию, и ориентируются на свой электорат, который в большинстве своем является гомофобным.

В прошлом году на Марше равенства было немного страшно. У меня тогда не было ощущения, что я вернусь домой целой и невредимой. Специально к этому Прайду купила футболку с разноцветной символикой, но на всякий случай с собой взяла еще обычную. Но по окончанию Прайда я подходила к станции метро, чтобы ехать домой, то увидела большое количество единомышленников с радужной символикой. И тогда чувство тревоги меня отпустило, я поняла, что нас много.

Любовь Раковица

Любовь Раковица и Диана Берг

***

Но среди наших земляков есть противоположные мнения.

Сергей Косяк, протестантский проповедник, один из организаторов молитвенного марафона в Донецке в 2014 году, переехал из Донецка в Германию:

– Так повелось, что в моем кругу общения есть разные люди, которых я уважаю за многие позиции, но в некоторых мы имеем координатно разные взгляды, в данном случае – это понимание маршей в поддержку ЛГБТ. В этом марше была отдельная колона состоящая из военных, добробатов и волонтеров. Моя знакомая, собираясь так же идти на этот марш, написала на своей страничке в Facebook такой призыв: «Закликаю цивільних – бо саме військові зробили цей марш можливим. Закликаю військових – бо саме за цей марш ви воюєте».

У каждого свое понимание ценностей и свобод, за которые мы воюем, и Бог уважает права и свободы людей. Только есть выбор, ведущий к смерти и рабству, а есть ведущий к жизни и настоящей свободе. Я воюю именно за последние, я не поддерживаю гей-парады. Считаю многих ЛГБТ активистов искренними и порядочными, и по-человечески хочется их поддержать, но не в парадах и шествиях, а в дружбе, взаимопомощи, молитве и познании Бога – того, кто любит и дает настоящую свободу.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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