Пенсии неконтролируемым: Правительство, как и прежде, не готово…. Статьи

В последнее время в Украине, в связи со сменой президента страны, между отечественными и зарубежными чиновниками опять завязалась вялая дискуссия на тему: есть ли реальный механизм выплаты пенсий и социальных выплат украинцам, проживающим за линией разграничения.

Последним словом (в хронологическом смысле) в этой дискуссии можно считать заявление главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, сделанное совсем недавно. Вначале, по уже сложившейся традиции, она тактично и обобщенно посетовала на то, что в отношении переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий нарушаются права человека.

Однако финал заявления уже больше напоминал конкретные требования. «Министерство социальной политики Украины должно аннулировать привязку права на пенсию к справке внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и обеспечить выплату задолженности всем украинским гражданам. Дискриминационная процедура верификации, установленная государством с целью проверить, действительно ли пенсионер является ВПЛ, заставляет пенсионеров пересекать линию разграничения, как минимум один раз в 60 дней. Это путешествие часто является ужасным: людям приходится часами ждать пропуска под солнцем, дождем или снегом», – подчеркнула представитель ООН. Она напомнила, что с 16 февраля по 15 мая 2019 года при пересечении контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе от ухудшения состояния здоровья погибли как минимум 9 человек. «Это должно прекратиться и может быть прекращено», – заявила она.

Долги все больше

С одной стороны, в украинском правительстве никого подобными заявлениями сильно не напугаешь. Но, с другой – формально, определенную активность в деле защиты прав человека в Украине как-то необходимо демонстрировать. Просто для приличия. Тем более, что сумма долга по невыплаченным пенсиям ВПЛ, а также жителям неконтролируемых территорий (которые без справки ВПЛ) выглядит как раз уже совершенно неприлично.

«Если посмотреть официальную статистику: на сегодняшний день Пенсионный фонд задолжал пенсионерам Донбасса 72 млрд грн. И эта сумма растет ежемесячно. Учитывая то, что механизмов, чтобы урегулировать ситуацию, нет, наверное, наши дети будут рассчитываться по этим долгам перед детьми тех пенсионеров, которые не получили свои выплаты», – сообщила еще на исходе марта нынешнего года координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

А пару недель назад глава Общественного совета при Министерстве по вопросу временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Геннадий Борисичев также затронул эту тему. И тоже с интересными цифрами. «Общая задолженность перед жителями неподконтрольных территорий, в том числе и перед людьми, у которых приостановлена пенсия на данных территориях, порядка $2,5 млрд. Такая сумма сформировалась в результате того, что на Донбассе многие пенсионеры проработали всю жизнь на тяжелых производствах, в том числе на шахтах, в которых стаж считался вредным. Пенсии там достигают от 5-12 тыс. грн до 15-20 тыс. грн в месяц. Этими деньгами пенсионеров Донбасса государство в течение 5 лет закрывало другие свои статьи расходов», – сообщил он.

Интересно, что до недавнего времени назвать количество украинских пенсионеров, которые остались за линией разграничения и не оформили себе справку ВПЛ, точно не мог никто. Однако буквально пару месяцев назад Пенсионный фонд, наконец, сумел их сосчитать.

Так, по информации Пенсионного фонда, по состоянию на август 2014 года на ныне неконтролируемой Украиной территории находилось на учете 1278,2 тыс. пенсионеров. Из них в Донецкой области – 767,3 тыс. человек и в Луганской области – 510,9 тыс. человек. Из этого количества хотя бы один раз за выплатой пенсии на контролируемой Украиной территории (т.е. с оформлением справки ВПЛ) обращались 1 155,1 тыс. пенсионеров.

Таким образом, с того момента, когда в августе 2014 года была прекращена выплата пенсий на неконтролируемой территории, не получали пенсии ни разу 123,1 тыс. пенсионеров, живущих за линией разграничения. Это почти 10% всех пенсионеров. По понятным причинам, именно на эти 10% приходятся самые большие долги по выплатам пенсии…

Их погашать никто и не собирается.

Платить не имеет желания

Официальная позиция по этому поводу четкая и ясная. Эти долги будут выплачены после возвращения неконтролируемых территорий под контроль Украины тем или иным способом.

«Украина никоим образом не имеет возможности и желания (!) выплачивать пенсии на оккупированных территориях», – коротко и ясно высказался по этому поводу месяц назад замминистра МинВОТ Георгий Тука. Не имеет желания. О, как это верно.

Именно по этой простой причине все варианты выплат, предложенные международными организациями, были Украиной последовательно отвергнуты. «Дать средства сторонней организации для доставки "туда" пенсий – я не думаю, что кто-то возьмет на себя смелость», – сообщил замминистра труда и социальной политики Николай Шамбир, комментируя согласие Международного комитета Красного Креста помочь с выплатой пенсий жителям неконтролируемых территорий, которые не могут выехать на контролируемую территорию.

Так что этим самым жителям остается только посочувствовать. Перемен в их судьбе в ближайшем обозримом будущем не предвидится.

Что касается остальных 90%, тут ситуация также весьма интересная. Как сообщила несколько дней назад пресс-служба Министерства труда и социальной политики, за май нынешнего года (т.е. за прошлый месяц) пенсии получило 597,6 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ. Нехитрая арифметика показывает, что из тех, кто оформлял справки ВПЛ, майские пенсии не получили… 557,5 тыс. пенсионеров.

Развеять все сомнения по этому поводу можно, если вспомнить неожиданное заявление летом прошлого года представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко. У нее получился очень похожий результат. «В Украине 1,5 млн ВПЛ, из которых на контролируемой Украиной территории пенсию получают 570 тыс. человек. По состоянию на 2014 год на Донбассе проживало около 1,2 млн пенсионеров. Соответственно, больше половины пенсионеров, которые не могут по тем или иным причинам выехать сюда и зарегистрироваться как ВПЛ, не получают пенсии», – заявила она тогда.

В общем и целом, выходит, что Украина сейчас не платит законную пенсию более чем 680 тыс. пенсионеров, либо проживающих на неконтролируемых территориях, либо… проживающих на неконтролируемых территориях.

Переселенцы, которые не переселенцы

Это не такая игра словами. Речь идет о том, что очень многие переселенцы, которые выехали на контролируемую Украиной территорию, получили справки ВПЛ и с указанием конкретного адреса регистрации-проживания, но на самом деле здесь постоянно не живут. Можно даже сказать, вообще не живут.

Для понимания этого факта не нужно каких-то сложных вычислений и секретных данных. Достаточно посмотреть на то, что делается на любом из пяти ныне действующих пунктах пропуска на линии разграничения практически каждый день. Согласно данным МинВОТ, КПВВ ежемесячно пересекает около 1,1 млн человек. Иногда, чуть больше, иногда – чуть меньше, но в среднем как-то так. Причем, большая часть из них – люди пенсионного возраста. Что их гонит и куда с такой силой и постоянством?

Ответ на этот вопрос довольно очевиден. «Мы (в смысле – правительство, – авт.) людей фактически загнали в ситуацию нарушителей закона. Большое количество людей не являются внутренними переселенцами, но мы не дали им возможности легально получать пенсию. Мы дали им единственный возможный путь – обманите государство и зарегистрируйтесь как ВПЛ. Без регистрации и справки ВПЛ получение пенсий и социальных выплат невозможно. Естественно они это сделали. А потом мы начали их упрекать, что они превратились в пенсионных туристов», – рассказал в ноябре прошлого года замминистра МинВОТ Георгий Тука и предложил… разорвать порочную связь между наличием справки ВПЛ и выплатой пенсии.

Собственно, главная проблема даже не в самой справке ВПЛ. Дело в том, что правительство почему-то считает ВПЛ статусом и под этот статус изначально ввело сразу несколько видов проверок переселенцев. Причем, некоторые из них явно нарушают права человека. Но это никого не смущает.

В чем смысл?

К примеру, проверки ВПЛ по месту постоянного проживания (на контролируемой территории). Они проводятся на основании Постановления КМУ №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ» с 14 июня 2016 года и по настоящий момент. При этом такие проверки нарушают права переселенцев на частную и семейную жизнь, на свободу передвижения и на неприкосновенность жилья. Однако правительство это волнует не сильно.

Или проверки срока пребывания ВПЛ на неподконтрольной территории. Как известно, переселенцы не могут находиться за линией разграничения более 60 дней. Они производятся на основании того же постановления №365 и (оцените юмор!) закона «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ» с конца 2016 года.

Данная норма откровенно нарушает права ВПЛ на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а также элементарные права собственности. Но это еще полбеды. Используемая система контроля перемещения переселенцев довольно часто дает ложную информацию, на основании которой справки ВПЛ отменяется, а пенсионные и социальные выплаты – прекращаются. Эта норма также действует и в настоящий момент.

«Почему-то в последнее время к нам начали поступать звонки относительно отмены этого положения. К сожалению, никаких изменений в данном вопросе нет. Закон "Об обеспечении прав и свобод ВПЛ", который предусматривает ограничение в 60 дней, действителен. Поэтому, если переселенцы пребывают на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей более 60 дней, справка ВПЛ будет аннулирована. Соответственно, будут отменены все выплаты социальной помощи, а также пенсии», – сообщила в конце мая нынешнего года юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко.

В чем смысл «правила 60 дней» и почему выплата пенсии напрямую связана с проживанием на контролируемой Украиной территории и обладанием справки ВПЛ, толком не может сказать никто. Правительство говорит, что оно… просто разработало такой механизм.

Отмена этих (и других) дискриминационных норм в отношении переселенцев сразу меняет весь расклад по ВПЛ. Он получается таким: из 1278,2 тыс. пенсионеров неконтролируемых территорий, 597,6 тыс. – действительные переселенцы, которые сейчас проживают на контролируемой Украиной территории (реальная цифра, видимо, в районе 300 тыс.) и 680,6 тыс. – на самом деле проживают на неконтролируемой территории (соответственно, в реальности, скорее всего, в районе 1 млн человек).

Пенсия или смерть

«Фактически вся миграция, идущая на линии соприкосновения, — это люди, которые постоянно находятся на неподконтрольной территории. Более 60% людей, пересекающих пункты пропуска, — лица старше 60 лет. Очевидно, что люди перемещаются, чтобы получать пенсию», – считает Дарина Толкач.

Но ситуация, когда пенсионеры стараются любой ценой выехать на контролируемую территорию для идентификаций, верификаций и просто проверок, имеет и свою оборотную сторону.

«С начала года произошло более 20 смертей на КПВВ. Это в основном пенсионеры, пожилые люди, пересекающие линию разграничения каждые несколько месяцев для того, чтобы получить заработанную пенсию», – сказал примерно месяц назад глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Здесь есть один нюанс. Смерть пенсионера на КПВВ или рядом невозможно скрыть или проигнорировать ее причины. Смерть пенсионера после пересечения КПВВ, это… просто смерть еще одного пожилого человека. Обычное дело…

Чтобы что-то с этим сделать, в идеале, правительству нужно решать вопрос именно об организации пенсионных выплат на неконтролируемой территории. И возможные варианты есть.

Гроздь возможных решений

«Еще в декабре 2017 года в Украине утверждена стратегия, которой предусмотрено, чтобы отдельные государственные органы нашли механизм выплат пенсий жителям оккупированных территорий вне зависимости от наличия справки о статусе ВПЛ. Переговоры представителей нашего министерства с представителями МККК были проведены неоднократно. Международный комитет Красного Креста готов оказать содействие в вопросе получения пенсий жителями временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые не могут выезжать на подконтрольную правительству территорию. Мы готовы к конкретным действиям. Нужно лишь политическое решение. Но его нет», – рассказал Георгий Тука.

«Правительство умалчивает, что есть разработанный порядок выплат пенсий для Крыма, который также является оккупированной территорией. Человек, постоянно проживающий в Крыму, может обратиться в управление Пенсионного фонда в Херсонской области и… получить пенсию, причем, без справки переселенца. Но для Донбасса Пенсионный фонд говорит, что выплаты не возможны», – рассказала в прошлом году правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

Есть также вариант, когда посредником в вопросе выплаты пенсии украинским пенсионерам на неконтролируемой Украиной территории выступила бы Россия. Однако…

«Вопрос пенсионных выплат выносился и на Минские переговоры, и на межгосударственных переговорах он постоянно звучит. Причем, международные организации, которые принимают участие в Минских переговорах, и дипломаты неоднократно говорили о том, что с того момента, как этот пенсионный вопрос был вынесен на Минские переговоры, он законсервирован. Не решать его в пользу граждан стало какой-то принципиальной позицией для украинского правительства», – сообщила Дарина Толкач.

Примечательно, что уже почти два года в Верховной Раде «загорает» без движения печально известный законопроект № 6692 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан». Он предусматривает, существенное упрощение процедуры получения пенсии для жителей неконтролируемых территорий (правда, с выездом на территорию контролируемую).

В результате уполномоченный Верховной Рада по правам человека Людмила Денисова не так давно вынуждена была констатировать, что «несмотря на Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы от 12 октября 2016 года №2133, в которой органам государственной власти Украины рекомендовано обеспечить жителям неконтролируемых территорий доступ к пенсионным выплатам в упрощенном порядке, и задачи, закрепленные Планом действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека, утвержденным распоряжением правительства № 1393 от 23 ноября 2015 года… механизм выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствует».

Почему все так?

А правительство, как и прежде, принципиально не готово…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: