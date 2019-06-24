Зона отчуждения: Житель Донецка проехал по проспекту, ведущему в аэропорт (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец проехал по Киевскому проспекту – трассе, которая в довоенный период вела в Донецкий аэропорт. Но 4 последних года движение прекращается перед Путиловским мостом, который был взорван в январе 2015 года.

Дончанин совершал поездку в субботу, 22 июня, после 7 часов вечера.

От стартовал от района «Ветка». «По Киевскому проспекту нещадно палила артиллерия. У меня есть ролик, как я ходил по Киевскому проспекту и дошел аж до Путиловского моста. Киевский проспект – это спальный район города, находящийся недалеко от аэропорта. Здесь много разрушенных зданий, например, издательство "Донетчина" – здесь раньше у нас редакции различных печатных изданий находились. Оно полностью, конечно… видно, как только жалюзи одни телепаются», – комментирует дончанин.

Вдоль разрушенного проспекта установлены билборды с цитатами первого «главы ДНР» Александра Захарченко, что «родина у нас всех одна – Росси», а также серия бордов с изображениями убитых командиров подразделений «ДНР».

Далее он проезжает автосалон Nissan, который детально демонстрировал в марте этого года. «Автосалон Nissan закрыт. Мы когда-то здесь покупали машину… Слева длинное здание – автосалон Ford», – рассказывает Полтавец.

Он отмечает, что на Киевском проспекте ни учреждения, ни крупные магазины не работают. Даже общественный транспорт не доезжает до конца проспекта – маршрутки следуют только до Партизанского проспекта, где потом разворачиваются. «Здесь вообще зона отчуждения», – констатирует мужчина.

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