«Внешторгсервис» не отдает долги: В «ДНР» железнодорожникам не платят зарплату. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» на местной железной дороге в течение двух месяцев отмечаются серьезные проблемы с выплатой заработной платы.

Как передают «Донецкие новости», после «национализации» «Донецкая железная дорога», как и вся промышленность, попала под управление де-факто российского предприятия «Внешторгсервис» (де-юре зарегистрировано в Южной Осетии). Основной статьей дохода железной дороги являются грузоперевозки: из «ДНР» в Россию следует уголь, металлолом, станки и оборудование ранее украинских предприятий и пр. Из России идет лес, вооружение и пр.

При этом «республиканская» «Донецкая железная дорога» как и в довоенный период является единой структурой как для «ДНР», так и для «ЛНР».

Отметим, что на «ДонЖД ДНР» с переходом под «Внешторгсервис» уже примерно год зарплату выплачивают 4-мя частями в месяц: два аванса и еще две части зарплаты. То есть выплаты идут каждую неделю.

Сотрудники отмечают, что проблемы с зарплатой начались еще в апреле этого года. Но тогда задержки были небольшие, в мае – уже длительнее, но зарплата выплачивалась. И вот в июне положение стало уже чуть ли не катастрофическим.

«За май месяц два аванса выплатили почти вовремя (не считая трех-четырехдневной задержки). А вот третью часть ждали две недели. Четвертую часть должны были выплатить еще 9-10 июня. Но не выплатили», – рассказывают сотрудники.

Руководство «ДонЖД ДНР» поясняет: нет денег, потому что «Внешторгсервис» не отдает долги за грузоперевозки. Долг уже исчисляется в 700 млн руб. (287 млн грн по местному курсу валют).

На предприятии волна возмущений уже зашкаливала, в результате людям кинули «подачку». «21 июня перечислили по одной (!!!) тысяче рублей каждому. В зависимости от оклада люди должны были получить 4-8 тыс. руб. (1640-3670 грн, – ред.) – это 1/4 часть, согласно нашим графикам выплат. Но получили по одной тысяче (410 грн)!», – не сдерживают эмоций железнодорожники.

Информация о задолженности просочилась в соцсети, где люди уже открыто говорят о ситуации. Чтобы успокоить поток, руководство «ДонЖД ДНР» потребовало от кураторов хоть каких-то подтверждений по выплатам зарплат. В этой связи «Внешторгсервис» прислал новую заявку на отгрузку грузов, в которой указал, что 24 и 26 июня перечислит суммарно 200 млн руб. (82 млн грн по местному курсу валют).

Но людей это не успокоило. Они акцентируют, что данное письмо – «гарантия» оплаты будущих (текущих) перевозок, а зарплата не выплачивается из-за прежних долгов «Внешторгсервиса».

«Судя из письма речь идет по оплате грузов в данный момент, где сроки погашения уже образовавшейся задолженности? Кто оплатит эти задержки? Кто ответит за нарушение КЗоТ и коллективного договора предприятия? На эти вопросы руководство не отвечает! Начальники на местах требуют работу, техзанятия и пр. как будто денег никто не должен и все чудесно и прекрасно! Люди не зная ответов на эти вопросы переживают, собирают слухи, т.к. 2016-2017 гг. еще свежи в памяти. Все очень надеяться, что зарплату вернут и услуги по перевозкам будут оплачиваться своевременно, но тому же руководству стоит помнить, что терпение у людей не железное!», – считает сотрудница «ДонЖД» Наталья.

«А вот я одного не пойму, десятилетиями работали по предоплате, все время требовали 10-ти суточный запас денежных средств на лицевых счетах. За девиторку даже речи не могло идти!!! А теперь мы начали возить в долг? Странно это очень. Как вывод – значит тот, кто дал согласие на перевозку в долг, тот хорошо поимел. Так как во всех договорах в ДонЖД предусматривается сохранение запаса денежных средств, и не имея их дорога не перевозит!», – уточняет Надежда.

«Я на работу хожу, как и ходила (ездила) под обстрелами в 2014-м году, как собственно многие здесь. Работу свою выполняю, меня мало волнует разбор всяких ситуаций, меня озадачивает – чем кормить ребенка, вся семья у нас железнодорожники, и как мне сыну объяснить, что кушать сегодня не за что? Пусть в ситуации разбирают те, чья это обязанность! Мне нужна моя зарплата и не на 100 частей поделенная!», – возмущается Арина.

На железной дороге идут разговоры организовать забастовку, но в ответ люди пока боятся на столь открытый протест.

В пятницу, 22 июня, в «ДонЖД ДНР» состоялось селекторное совещание между подразделениями. На нем завили, что планируют во вторник (25 июня) выплатить зарплату, а в пятницу (28 июня) – аванс. Это при условии, что «Внешторгсервис» перечислит обещанные в письме средства. Но сотрудники вспоминают, что 4 июня также на селекторном совещании начальник «ДонЖД» уверял, что задержек с зарплатами не будет.

Напомним, в декабре 2018 года «премьер-министром ДНР» стал гражданин России Александр Ананченко, который до этого был советникома руководителя ЗАО «Внешторгсервис». «Премьер-министр» – по сути новая должность в «республике». При «правлении» Александра Захарченко он был и «главой» и «премьером» в одном лице. В СМИ неоднократно подчеркивалось, что после ноябрьских выборов новый «глава ДНР» Денис Пушилин будет безвластным, все финансовые потоки замкнулись на «Внешторгсервисе», а реальную власть и контроль над финансами получил «премьер-министр» Александр Ананченко.

Как ранее сообщал «экс-министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, «Внешторгсервис» в «ДНР» не зарегистрирован, «у него здесь есть "дочка", которая полностью в нашем правовом поле».

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