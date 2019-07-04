Житель Донецка показал место расстрела сотрудников ГАИ в 2014 году (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец посетил место, где 3 июля 2014 года был расстрелян экипаж ГАИ.

Полтавец прошел под Панфиловским мостом и направился к месту расстрела экипажа.

На месте трагедии он рассказал, что здесь расположена развилка, машины едут с обеих сторон, и наряды часто стояли на том участке.

В месте гибели инспекторов ГАИ города Донецка установлен памятник. «Нападавшие выбежали из-за кустов, а ГАИшники стояли прямо на этом месте, где стоит памятник. И, насколько я знаю, из пистолетов и автоматов были расстреляны», – сказал дончанин.

«Приходят семьи, кладут цветы», – добавил он.

По словам Игоря Полтавца, нападавшие так и не были пойманы.

Далее мужчина направился в микрорайон Азотный. Первой на пути ему попалась заброшенная автозаправка. «Тут же даже плитку, смотрю, поворовали», – прокомментировал Полтавец.

Он прошелся по поселку, показал жилые дома, школы №52 и №46. На доске объявлений Полтавец прочел размещенное незаконными вооруженными формированиями объявление о приеме на «службу», а также предупреждение от «МЧС ДНР» о запрете посещать Новоигнатьевское кладбище.