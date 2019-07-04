В Донецке показали храм Петра и Февронии и Парк славянской культуры (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч прогулялся по городу, побывал в храме Петра и Февронии, а также в Парке славянской культуры и письменности. Запечатленные кадры он показал в соцсети.

По дороге дончанин отметил большое количество людей, автомобилей на улицах в районе Цирка. «Забитые маршрутки полностью, стоять негде», – сказал Михаил.

Далее он направился в сторону улицы Куйбышева мимо супермаркета «Обжора». «Раньше там была "Sorry, бабушка" (клуб – ред.), сейчас ни бабушки, ни дедушки нет», – отметил дончанин.

Также мужчина рассказал о том, что в Донецке примерно год-полтора назад достроили храм Петра и Февронии. «Красота… Без слов и без комментариев… Впечатляет размерами и внешним видом. Очень красиво», – отметил он.

Михаил показал храм с разных ракурсов снаружи, а также внутри.

После этого он отправился в Парк славянской культуры. «Здесь проходят концерты, некоторые мероприятия, приезжают сюда люди выступать, делиться своими талантами. Здесь памятник Филатову Юрию Васильевичу – заслуженному работнику промышленности Украины, основателю парково-храмового комплекса "Центр славянской культуры"», – рассказал Михаил.

«Чистенько, убрано, как в любом парке по Донецку. Да и, я думаю, в любом другом городе – не важно, Донецк это или Киев, Львов, Одесса, Харьков, Москва, Питер», – добавил он.

Перед зданием Центра славянской культуры блогер показал памятник святым Кириллу и Мефодию.

В целом парк ему понравился. «Прикольная здесь атмосфера», – поделился впечатлениями мужчина. Также блогер порекомендовал приходить в парк, чтобы провести время, отдохнуть после работы, учебы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»