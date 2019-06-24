Покупки в Донецке: Житель города показал цены на одежду и обувь (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на одежду и обувь в магазине в центре города.
«Виконста» рассказал, что в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» на 2-м этаже открылся новый магазин «Фабрика».
Цены на одежду в магазине:
- купальник – 600-900 руб. (250-375 грн по местному курсу на 21.06.2019);
- брюки мужские – 685-1045 руб. (285-435 грн);
- чемодан – 2200 руб. (898 грн);
- майки мужские – 310 руб. (129 грн);
- футболки – 415, 500, 630 руб. (173, 208, 263 грн);
- спортивные костюмы мужские – 1530, 1620 руб. (638, 675 грн);
- классические костюмы мужские – 4320 руб. (1800 грн).
«В общем, пока магазин новый, я думаю, цену не будут сильно поднимать, а потом уже будет видно», – прокомментировал мужчина.
Обувь в магазине продают по цене:
- мужские шлепки – 270 руб. (113 грн);
- сандалии – 594 руб. (248 грн);
- летние мужские туфли – 1170 руб. (488 грн);
- кроссовки – 864, 1125 руб. (360, 469 грн).
«Обуви вполне достаточно молодежной», – отметил дончанин.
Также в магазине можно приобрести комплекты постельного белья – за 2300 руб. (958 грн) и 1800 руб. (750 грн).
Житель Донецка рассказал, какие сделал покупки: женский купальник для девушки и женские босоножки за 1080 руб. (450 грн). «Это еще нормально, на сезон должно хватить», – прокомментировал он стоимость обуви.
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