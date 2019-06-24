Покупки в Донецке: Житель города показал цены на одежду и обувь (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на одежду и обувь в магазине в центре города.

«Виконста» рассказал, что в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» на 2-м этаже открылся новый магазин «Фабрика».

Цены на одежду в магазине:

купальник – 600-900 руб. (250-375 грн по местному курсу на 21.06.2019);

брюки мужские – 685-1045 руб. (285-435 грн);

чемодан – 2200 руб. (898 грн);

майки мужские – 310 руб. (129 грн);

футболки – 415, 500, 630 руб. (173, 208, 263 грн);

спортивные костюмы мужские – 1530, 1620 руб. (638, 675 грн);

классические костюмы мужские – 4320 руб. (1800 грн).

«В общем, пока магазин новый, я думаю, цену не будут сильно поднимать, а потом уже будет видно», – прокомментировал мужчина.

Обувь в магазине продают по цене:

мужские шлепки – 270 руб. (113 грн);

сандалии – 594 руб. (248 грн);

летние мужские туфли – 1170 руб. (488 грн);

кроссовки – 864, 1125 руб. (360, 469 грн).

«Обуви вполне достаточно молодежной», – отметил дончанин.

Также в магазине можно приобрести комплекты постельного белья – за 2300 руб. (958 грн) и 1800 руб. (750 грн).

Житель Донецка рассказал, какие сделал покупки: женский купальник для девушки и женские босоножки за 1080 руб. (450 грн). «Это еще нормально, на сезон должно хватить», – прокомментировал он стоимость обуви.