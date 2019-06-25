От «Маяка» до «Донецк Сити»: Как живет Донецк сегодня (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал город от рынка «Маяк» до торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».

Дончанин начал прогулку с радиорынка «Маяк». По его словам, на рынке есть все. «На "Маяке" можно купить абсолютно все, лишь бы деньги были. Новое, б/у, под заказ», – рассказал мужчина.

Далее он пешком прошел до Шахтерской площади. «Виконста» отметил, что высаженные вдоль улиц тополи создают хорошую тень. «В мае, конечно, с них пуха сыплется много, но зато они хорошо прикрывают от солнечных лучей», – отметил он.

По дороге мужчина зашел в магазин «Шахтерская птицефабрика», где показал цены на продукты – пельмени, колбасные изделия, мясо.

«Вечером, когда все идут домой, как рассказывает продавец, там огромные просто очереди скапливаются. Так как там цена немного ниже, чем среднерыночная», – сообщил дончанин.

После этого житель Донецка показал Шахтерскую площадь. «Здесь стоит недостроенный торговый центр "Северный". К большому сожалению, он не работает. Конечно, в Донецке есть много пустующих зданий, которые, по всем известным причинам, не работают сейчас. Но мы надеемся и верим в лучшее, и будем ждать, когда это все дело заработает», – сказал он.

Далее он направился в сторону «Ветки», показав по дороге витрину местного магазина. По его словам, большая часть продуктов, что продается – это товары местных производителей, остальные – привозные. «Раньше, конечно, ассортимент товаров был больше. 2012-2013 год. И выбор был больше. Ну а сейчас… Как есть», – сообщил дончанин.

Затем «Виконста» прошел по ул. Молодых Шахтеров. По дороге житель Донецка показал террикон. «Одна из достопримечательностей нашего города – это терриконы – наши, донецкие, горы, которые заросли уже деревьями», – рассказал он.

Далее дончанин дошел до пересечения ул. Челюскинцев и ул. Молодых Шахтеров. И показал окрестности ТРЦ «Донецк Сити».

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