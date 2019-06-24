Подозревают в совершении развратных действий: В Мариуполе задержан мужчина, напавший на ребенка. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребенка. Начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Жертвой нападающего стала девочка 2008 года рождения. Злоумышленник напал на нее на улице, угрожая ножом.

С сообщением в полицию позвонил мальчик, который рассказал, что видел, как взрослый мужчина на одной из улиц осуществляет развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

На место были немедленно направлены ближайшие наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Злоумышленник был задержан на месте, вещественные доказательства изъяты. Им оказался местный житель 1992 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Предварительно по факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование». Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.