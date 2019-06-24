В «ЛНР» на поле нашли артснаряды (Фото). Новости

На поле в неподконтрольном украинским властям селе Хрящеватое (Сорокинский р-н, Луганская обл.) сотрудники «МЧС» извлекли 115 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 20 июня на поле, принадлежащем одному из фермерских хозяйств, были обнаружены боеприпасы современного производства (60 артснарядов калибром 122 мм и 55 пороховых зарядов к ним).

В «республике» сообщают, что заявка поступила от руководителя сельхозпредприятия, работы по обследованию территории (0,03 га) и изъятию опасных предметов продолжались 20 июня с 11:30 до 21:00.

«Все выявленные боеприпасы доставлены в место санкционированного подрыва», – уверяют в «МЧС».