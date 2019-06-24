На рынке труда в Украине назревает коллапс: Hа работу не берут людей старше 40, а молодежи не хватает. Новости

Работодатели в Украине скоро могут остаться без рабочих рук. Сотрудников старше 45 лет брать не особо хотят, а молодежи не хватает. При этом на рынке труда украинцев в возрасте 40+ уже половина, и эта цифра растет. Но их не спешат трудоустраивать, прямо или косвенно ссылаясь на возраст, пишет «Сегодня».

При этом украинское законодательство запрещает отказывать в работе по причине возраста. Согласно статье 2-1 Трудового кодекса, недопустима любая дискриминация в сфере труда, в том числе из-за расы, пола, гендерной идентичности, этнического происхождения, возраста и т. д. Такой же запрет содержит статья 1 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В конце концов, есть и 24-я статья Конституции о равенстве прав. Однако работодатели продолжают писать в объявлениях о вакансии требования к возрасту: «девушка от 20 до 40», «мужчина до 35 лет»... Такой вид дискриминации называется «эйджизм».

«Доказать дискриминацию в таких случаях довольно сложно, так как работодатели не сообщают письменно или даже устно о том факте, что человек им не подходит по возрасту, но при фиксировании многих моментов (скриншоты объявлений, хранения переписки и т. д.) можно попробовать это доказать в суде и взыскать ущерб», – говорит адвокат Юлия Черватюк.

Сейчас в стране молодежи меньше, чем людей старше 40 лет из-за сокращения рождаемости в Украине в 90-х годах. Только недавно это малочисленное поколение начало выходить на рынок труда. Эксперты говорят, что работающей молодежи уже мало, а число людей старшего возраста растет.

«Работодатели еще не восприняли перекос на рынке труда в сторону старшего поколения, считая, что после 45 лет человек ни на что не способен, не может ничего нового. Зато студентам не проблема найти работу, их часто берут потому, что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить в случае чего, можно недоплатить. Ярко выражена возрастная дискриминация по отношению к людям пенсионного возраста. Хотя сегодня сорокалетние и пятидесятилетние владеют компьютерными навыками, пользуются смартфонами и другими технологиями», – говорит ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Пока работодатели перебирают, нехватка рабочих рук будет усугубляться, ведь население Украины стареет и сокращается.

«Много вакансий не будут заполняться. Некоторые рабочие места придется закрывать или автоматизировать. Если у нас будет более-менее стабильный рост экономики, не будет потрясений и кризисов, то многое может решиться само собой», – отмечает Ткаченко.

По данным исследования Международного кадрового портала Headhunter, под проявления эйджизма со стороны кадровиков в Украине чаще всего попадают секретари, офис-менеджеры, операторы ПК, водители и курьеры. Впрочем, от возрастной дискриминации не застрахован никто. Хотя Всемирная организация здравоохранения уже пересмотрела возраст молодежи – молодыми теперь считаются люди 25-44 лет, а средним возрастом – 45-60 лет. И в нашей стране люди в возрасте 45+ с прошлого года по инициативе Кабмина отнесены к категории социально незащищенных наряду с людьми с инвалидностью, родителями детей с инвалидностью, родителями-одиночками, участниками боев, демобилизованными и отбывшими наказание. Теперь по Закону «О занятости населения» структуры любой формы собственности с числом работающих 8-20 человек обязаны иметь не менее одного работника в возрасте «45+», более крупные предприятия – не менее 5% численности. За принятие такого соискателя места через центр занятости фирме возвращают единый социальный взнос (ЕСВ) за один месяц, а если для него создано рабочее место не менее чем на два года, то фирма может год не платить за него взносы.

Впрочем, «девушка до 20 лет с опытом работы» в объявлении о вакансии пока не редкость, а частое явление. По словам экспертов, практики наказания эйджистов-нарушителей в стране еще нет, хотя в статье 24-1 Закона Украины «О рекламе» прямо указано: за нарушение пункта о запрете в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов и т. д. предусмотрена ответственность в виде уплаты в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы штрафа в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (на сегодняшний день эта сумма составляет 41 730 грн).

В мире с эйджизмом строго: во многих странах упоминание возраста в объявлениях о вакансиях строго запрещено. Исключение составляют лишь специфические вакансии, где можно указывать требования, например по физической силе или спортивной подготовке кандидата на должность.