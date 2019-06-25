Житель Донецка показал, что продают в «Парусе» (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал ассортимент товаров в магазине «Парус».

«Виконста» побывал «Парусе», расположенном в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» в центре города.

В супермаркете есть различные товары. В частности, мужчину заинтересовали детские игрушки – водные пистолеты с рюкзаками для хранения запаса воды. «Чтобы побольше можно было набирать и лупить с него. За 508 руб. (212 грн по местному курсу на 25.06.2019 – ред.) такой рюкзачок», – отметил он.

В магазине также есть грунт, цветочные удобрения, горшки, вазоны.

Помимо этого, продаются дрова и уголь для мангалов, продукты – овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, живая рыба, сладости.

«Виконста» показал стоимость своих покупок:

молочные кукурузные палочки – 20 руб. (8 грн);

минеральная вода в стекле (поллитра) – 34 руб. (14 грн);

свекла – 13 руб. (5 грн);

квас (литр) – 83 руб. (35 грн).

Также мужчина оплатил орех кедровый: цена за 1 кг – 2821 руб. (1175 грн), небольшая коробочка обошлась в 152 руб. (63 грн).

С ценами на иные товары в «Парусе» можно ознакомиться здесь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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