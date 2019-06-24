Движение не очень: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня. Новости

Сегодня утром, 24 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7865 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7240 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6315 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3395 человек и 840 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8445 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Den: «6:33. Марьинка в сторону Донецка порядка 30 машин»;

Oleg: «7:55. "Каргилл" 45м льготы и обычная до моста».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Любовь: «6:11. В Октябре в сторону Украины запускают медленно, из основной за 40 минут 6 машин заехало. Очередь в село уходит, стоим над камышами»;

Виталий: «6:48. Октябрь в сторону Мариуполя ночевали 50 авто, очередь большая, движение не очень»;

Valentyn: «7:14. Куликово больше 100 машин. Прут бусики. Очередь 50м до "магазинчика"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.