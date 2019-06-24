Пытался погасить авто: На Донетчине мужчина получил ожоги. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 23 июня при попытке самостоятельно потушить горящий автомобиль пострадал мужчина. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 23 июня в 12:57 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Водопроводной в Мариуполе.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что горит легковой автомобиль, расположенный возле дома. При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал владелец автомобиля. Мужчина 1968 года рождения был госпитализирован в городскую больницу № 1 г. Мариуполь с диагнозом: ожоги I-II степени правой верхней конечности в удовлетворительном состоянии», – рассказали в ГСЧС.

Пожарные локализовали пожар в 13:23 и ликвидировали в 13:30. Легковой автомобиль полностью уничтожен огнем. Причина возникновения пожара устанавливается.