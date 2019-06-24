КПП «ДНР» в Еленовке хотят закрыть, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области могут закрыть КПП «ДНР» в Еленовке. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Люди пишут о том, что КПП могут закрыть на реконструкцию с 1 июля:

Андрей: «С 01.07 Еленовку вообще закроют на реконструкцию, примерно на 1 месяц»;

«Chitatel‏»: «А есть инфа, что КПП "Еленовка" с 1.07 закрывается на месяц на реконструкцию или он трепанул?»;

«Hochu _ domoy‏»: «Впервые такая информация. Но проходило, что было распоряжение до сентября обустроить все КПП в ДНР»;

«Bob»: «Может, реконструкция будет? Все-таки наладят? Еще же при Захаре обещали перенести б/п»;

Марина: «Их вообще нужно убрать!».

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