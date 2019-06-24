На Донетчине утонул мужчина. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что утром 23 июня спасателей проинформировали о несчастном случае на одном из прудов в Краматорска.

Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, при помощи спасательной веревки вытащили тело погибшего мужчины из воды на берег и передали правоохранителям.

Анкетные данные погибшего устанавливаются.