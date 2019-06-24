В Донецке произошел пожар в исправительной колонии. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел пожар на территории исправительной колонии. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 23 июня в поселке Молодежное в Ленинском районе Донецка в исправительной колонии произошел пожар. Возгорание произошло в цеху по обработке деревянных изделий.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожены утеплитель кровли на площади 17 кв. м, деревянная катушка для кабеля; поврежден утеплитель кровли на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «республике».