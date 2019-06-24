Сводка из зоны ООС за 23 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Павлополя – из миномета калибром 120 мм;

в районе Авдеевки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

на окраине Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Песок – из автоматических гранатометов;

неподалеку Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета;

на окраине Старогнатовки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Широкино – из стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

в районе поселка Шумы (Торецк) – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Пивденного – из автоматических гранатометов;

вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Новолуганского – из артиллерии калибром 152 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Майорска – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья – из автоматических гранатометов;

в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем;

на окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных:

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из миномета калибром 120 мм.

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.