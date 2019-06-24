Сводка из зоны ООС за 23 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Павлополя – из миномета калибром 120 мм;
- в районе Авдеевки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;
- на окраине Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Песок – из автоматических гранатометов;
- неподалеку Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета;
- на окраине Старогнатовки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе Широкино – из стрелкового оружия;
- вблизи Опытного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- в районе поселка Шумы (Торецк) – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- на окраине Пивденного – из автоматических гранатометов;
- вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- на окраине Новолуганского – из артиллерии калибром 152 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Майорска – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Счастья – из автоматических гранатометов;
- в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Луганского – из гранатометов различных систем;
- на окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных:
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки – из миномета калибром 120 мм.
В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.
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