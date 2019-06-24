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На Донетчине продолжают орудовать мошенники: Мужчина лишился 12 тыс. грн. Новости

На Донетчине продолжают орудовать мошенники: Мужчина лишился 12 тыс. грн

24.06.19 10:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Краматорске (Донецкая обл.) 55-летний мужчина лишился 12 тыс. грн, поверив мошенникам. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера (23 июня, – ред.), 55-летний краматорчанин получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и под различными предлогами стал уточнять личные данные по банковской карте заявителя. После беседы с "сотрудником банка", со счета мужчины исчезли 12 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

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