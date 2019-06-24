В ГСЧС рассказали, сколько человек остаются в больнице в Рубежном после купания в озере. Новости

В больнице в Рубежном (Луганская обл.) по-прежнему находятся 25 человек, отравившихся после купания в озере. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В Рубежанской городской больнице с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" остаются госпитализированными 25 человек (из них 22 ребенка), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Позднее количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное, увеличилось до 38 человек.

Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

Читайте также: