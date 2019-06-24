В Доброполье горел амфитеатр в сквере-призере всеукраинского конкурса (Фото). Новости

В Доброполье в сквере, занявшем призовое место во всеукраинском конкурсе архитектуры и урбанистики, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как рассказали спасатели, сегодня, 24 июня, ночью на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Фестивальной. «Спасатели выяснили, что горит деревянная конструкция амфитеатра, который расположен на открытой территории возле Центра культуры и досуга. Пожар был локализован в 00:25 и ликвидирован в 1:05. Огнем уничтожена деревянная конструкция на площади 160 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Фото с места пожара публикуют и в сообществе «Сквер 21» в Facebook. В группе также отмечается, что многие люди выразили готовность присоединиться к восстановлению амфитеатра.

Проект восстановления публичного пространства в городе Доброполье «Сквер 21» реализован ОО «Город-сад» («Місто-сад»). Об этом сообщается на сайте общественной организации. Сам сквер находится неподалеку ул. Фестивальная, 21. Составляющими архитектурного решения являются амфитеатр с помещением для кафе, аллея с урбанистической мебелью и детская площадка.

Как сообщает издание «Pragmatika.Media», проект «Сквер 21» в Доброполье занял третье место в номинации «Урбанистическое пространство и ландшафт» второго всеукраинского конкурса архитектуры и урбанистики Ukrainian Urban Awards.