В украинской делегации оценили шансы возвращения РФ в ПАСЕ. Новости

Шансы на то, что Парламентская Ассамблей Совета Европы утвердит проект решения, позволяющего России вернуть право голоса в ПАСЕ, расцениваются как 50/50. Такое мнение высказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Борислав Береза в комментарии «Сегодня».

«Вопрос будет рассматриваться в понедельник-вторник. Шансы где-то 50 на 50. Германия и Франция стараются убедить другие страны принять решение, которое позволит вернуть Россию. Аргументы – в противном случае 140 миллионов россиян останутся без помощи Европейского суда по правам человека. Но и нас поддерживают большое количество депутатов. Это Британия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Швеция, другие страны. Очень много. Не все утрачено, воюем», – сказал Борислав Береза.

При этом народный депутат напомнил, что Россия приняла решение, согласно которому вердикты ЕСПЧ являются не обязательными для исполнения, если это противоречит российскому законодательству.

«Но Германия и Франция не обращают на это внимания. Они говорят, что, если Россия выйдет из Совета Европы, россияне потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ. Хотя это ерунда. Россия и сейчас не выполняет решения европейских судебных органов. Не выполняет решение по Бекирову, которого ЕСПЧ велел немедленно госпитализировать. Не выполняет решения по украинским морякам. Не выполняет вообще ни одного решения. Россия была и остается лидером по невыполнению решений ЕСПЧ – это всем известно. Поэтому говорить, что есть какое-то влияние ЕСПЧ на ситуацию с правами человека в России, невозможно. Это манипуляция», – сказал народный депутат.