Правоохранители Киева разыскивают без вести пропавшего жителя Донетчины (Фото). Новости

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве расследуется уголовное производство по факту пропажи без вести И.С. Колесника. Мужчина находился в столице на заработках и должен был вернуться домой в пгт Мироновский (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) 07 января 2019 года, но 05 января связь с ним была потеряна. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Фото: Бахмутский отдел полиции Донецкой области

Приметы мужчины: выглядел на свой возраст – 20-22 года, рост – 170 см, вес – 60-65 кг; волосы русые, прическа короткая (стригся «под машинку»). На кисти руки от запястья до предплечья – татуировка с надписью на иностранном языке, выполненная синим цветом. Длина татуировки примерно – 10-15 см.

Был одет: куртка с капюшоном темно-синего цвета, зимняя, из плащевой ткани с оранжевой подкладкой, черная спортивная вязаная шапка, черные брюки с накладными карманами, серые ботинки на шнурках. При себе имел спортивную сумку темно-синего цвета, куртку синюю с вставками из ткани светло-синего цвета.

«В случае наличия информации о местонахождении Колесника И.С., просим информировать следственное управление ГУНП в г. Киеве (телефон: 044-271-93-33)», – обратились в полиции.