ВНО-2019: Завтра рассмотрят апелляции участников тестирования по нескольким предметам. Новости

Во вторник, 25 июня, состоится заседание апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), на котором рассмотрят апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике, украинскому языку и литературе, а также физике. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба УЦОКО.

«25 июня состоится заседание апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования. На заседании будут рассмотрены апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по результатам внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе, физике», – сказано в сообщении пресс-службы.

Рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ВНО по математике начнется в 10:00, по украинскому языку и литературе – в 12:00, по физике – в 16:00.

Будут рассмотрены 32 апелляционных заявления участников ВНО по физике, 328 – по украинскому языку и литературе, 207 – по математике.