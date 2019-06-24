В «ДНР» утонули двое мужчин. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки утонули два человека. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

23 июня в городском пруду №2 в Ворошиловском районе Донецка погиб мужчина. как утверждают в «ДНР», сотрудники «МЧС» при помощи водолазного оборудования обследовали 2500 кв. м дна водоема, обнаружили и извлекли на берег тело мужчины 1981 года рождения, жителя г. Донецка, и передали сотрудникам «правоохранительных органов».

В тот же день в водоеме возле с. Дибровка в Шахтерском р-не погиб мужчина.

«Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ при помощи водолазного оборудования обследовали 800 кв. м дна водоема, обнаружили и извлекли на берег тело мужчины 1965 года рождения, жителя г. Снежное, и передали сотрудникам правоохранительных органов», – уверяют в «республике».

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