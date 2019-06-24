В CБУ сообщили о разоблачении схемы поставок продуктов в «Л-ДНР». Новости

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы людей, которые организовали схему поставок продуктов питания на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

«Вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированные территории нашего государства на общую сумму более пятисот миллионов гривен. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО», – сообщили в СБУ.

«По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислен и подтвержден экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере семи миллионов семисот тысяч гривен», – добавили в пресс-центре.

В настоящее время следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.