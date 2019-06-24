ВНО-2019: На Донетчине двое школьников получили высшие баллы по химии. Новости

Двое школьников из Донецкой области получили максимальные 200 баллов по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) по химии. Об этом сегодня, 24 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Константин Мидловец из Мариупольской школы №53 и Дмитрий Палагута из Покровского УВК №1 получили по 200 баллов ВНО по химии!», – написал Куць.

Он поздравил детей, их родителей и педагогов с высоким результатом.

«Таким образом, уже 7 выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО», – отметил губернатор.

Напомним, по 200 баллов по украинскому языку и литературе получили Анастасия Денисенко из Волновахской школы № 5 и София Персань из школы № 69 Мариуполя.

Также сообщалось, что 200 баллов по английскому языку имеет Даниил Батищев из школы № 15 города Славянска. По 200 баллов по биологии – ученица Бахмутской школы № 5 Мария Пятенко и ученица Краматорской школы № 33 Мирослава Чумак.

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