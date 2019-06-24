«Шахтер» отправился на тренировочный сбор в Германию. Новости

ФК «Шахтер» прибыл на первый тренировочный сбор, который пройдет в Грассау (Германия). Сегодня утром, 24 июня, команда совершила двухчасовой перелет из Киева в Зальцбург, откуда на автобусе отправилась в Грассау, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Главный тренер «оранжево-черных» Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

По прибытии в отель «горняков» ждал обед и небольшой отдых, а на вечер запланирована первая тренировка. Сбор в Грассау продлится до 30 июня.