В «ДНР» за выходные погибли два человека. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 8 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, 9 травмированы, а также 11 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, в Ворошиловском районе Донецка водитель автомобиля «Opel» совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 36-летняя дончанка получила травмы и была доставлена в больницу.

ДТП с пешеходами произошли в Макеевке. В Горняцком районе водитель автомобиля «Mazda» совершил наезд на пешехода, которая двигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП 30-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. В Кировском районе водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на 24-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. В Центрально-Городском районе водитель автомобиля «Skoda» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, переходившая дорогу, получила травмы и была направлена в больницу.

Кроме того, с 22 по 23 июня 2019 года в «ДНР» зафиксировали 433 факта нарушения ПДД, в т. ч. отстранили от управления транспортом 52 лица, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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