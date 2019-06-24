На Донетчине полиции сдался еще один экс-участник НВФ. Новости

Правоохранителям Бахмута (Донецкая обл.) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в июне 2014 года бахмутчанин под влиянием российской пропаганды присоединился к НВФ.

«Ему доверили осуществлять пропускной режим в захваченном здании исполкома. Через некоторое время наемник решил покинуть ряды террористов. А когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, он испугался и уехал в оккупированный Донецк в поисках лучшей судьбы. Но через несколько месяцев он вернулся в родной город», – рассказали в пресс-службе.

Узнав о возможности освободиться от уголовной ответственности, мужчина решил воспользоваться предоставленным государством шансом и добровольно сдался полицейским.

«После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения он может быть освобожден от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Обратиться в полицию Донетчины с уведомлением о добровольной сдаче участники незаконных вооруженных формирований могут по телефонам 095-09-46-121 или 102», – отметили в пресс-службе.