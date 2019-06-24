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Украинская военная часть получила право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО. Новости

Украинская военная часть получила право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО

24.06.19 15:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Украинская военная часть сертифицирована, как подразделение сил быстрого реагирования НАТО.

Впервые подразделение из страны, которая не является участницей НАТО, прошло сертификацию как подразделение SOF. Подразделение получило право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (NRF).

Соответствующие экзамены от западных коллег проходил 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО в 2002 году в Праге на замену Союзного командования Европы Мобильными Силами. Силы находятся в постоянной боевой готовности. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских, и готовы в течение 5 дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. Решение о применении NRF принимает Североатлантический совет.

Источник: Украинский милитаристский портал

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