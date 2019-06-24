ПАСЕ: Депутаты отказались заслушать доклад по МН17 и по шантажу России. Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложения о проведении дебатов о нарушениях принципов СЕ со стороны России. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».

В понедельник в ПАСЕ зарегистрировали два официальных запроса о проведении дебатов под названиями «Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи» и «Обязательства привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17». Оба запроса подали друзья Украины – британский депутат, консерватор Роджер Гейл и председатель группы ЕНП, польский депутат Александр Почей.

Запросы на срочные дебаты были отклонены дважды. Сначала против этого проголосовали Бюро ПАСЕ, руководящий орган ассамблеи. «Я предлагал и пытался продвинуть это решение, но его отклонили увереннім большинством», – рассказал Почей в комментарии изданию.

По требованию группы депутатов вопрос вынесли на рассмотрение ассамблеи, но также безуспешно. 46 депутатов проголосовали за дебаты о российском финансовом шантаже, 77 – против.

По дебатам по MH17, в сбивании которого обвиняют Россию, голоса распределились как 52 – за, 86 – против.

Таким образом, вопрос не внесли в повестку дня. Как известно, на этой сессии ПАСЕ рассмотрит вопрос о снятии санкционного давления на РФ.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Позднее премьер-министр Малайзии Магатир Могамад выразил сомнения в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.