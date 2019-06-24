Гречневая каша станет дорогим удовольствием: Эксперт пояснил почему. Новости

Привычная всем украинцам гречневая каша станет менее доступной. Цена на гречку, посевные площади под которой аграрии сократили в этом году, вырастет как минимум на 25%. Такое мнение выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Сегодня».

«Мы имеем два продукта питания, которые на протяжении двух последних лет, несмотря на инфляцию, постоянно падают в цене – сахар и гречка <…> Гречки было выращено много – мы получили перепредложение на рынке. И за последний год цена на гречку упала на 11%, при том, что на хлеб цена выросла на 20%», – отметил эксперт.

Производство гречки, продолжает специалист, в целом мало выгодно: с одной стороны – она достаточно «капризная», с другой стороны – рынок небольшой, ведь ее употребляют в основном славяне.

Поэтому производители сократили посевные площади под гречихой. А поскольку государство абстрагировалось от регулирования социально значимых продуктов питания, нет предохранителей от роста цен на крупу, отметил Пендзин.

«Мы сегодня не имеем никаких государственных механизмом регуляции цен на продукты питания <…> В мире регулируют так: или государственными интервенциями – выкупают с рынка продукцию в случае переизбытка, или путем господдержки производителей необходимых культур», – подчеркнул экономист.

Кроме того, по мнению специалиста, Украине не помешал бы европейский опыт поддержки аграриев путем налоговых изменений, в частности – уменьшения ставки НДС.