Хотел заработать, а получил кредит: 18-летний парень стал жертвой мошенников. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) 18-летний парень стал жертвой мошенников, которые оформили на его имя кредит на 5 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что ему в мессенджер пришло сообщение, в котором предлагалась работа с очень выгодными условиями.

«А именно: ему следует сообщить свои персональные данные, номер банковской карты, а дальше на его счет поступят 5 тыс. грн. Из этой суммы он должен 500 грн и 3500 перевести на указанные счета, а 1 тыс. грн – это уже его зарплата. Условия, действительно привлекательные, и мужчина начал "работать". Но через некоторое время ему позвонили представители онлайн-займа и сообщили, что он должен оплатить оформленный им кредит – 5 тыс. грн. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

В полиции также вновь призвали граждан не доверять незнакомцам и не сообщать никому данные своей банковской карты.