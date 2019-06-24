«Аж не верится»: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Tatyna: «11:18. Горловка на 8:30 почти полная сетка, одно окно работает, стоим час, движение очень медленное. Машин до шлагбаума».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Маргарита: «12:09. "Каргилл" из Донецка машин 40 льгота 0 в Донецк машин 25/25»;

Лина: «12:40. В 12 часов были на "Каргилле", в 12:40 едем в Курахово. Пешим ходом. Машин на "Каргилле" в сторону Курахово около 10»;

Andriy: «12:58. Марьинка на въезд 8 машин»;

Lili: «13:47. На "Каргилле" в Украину 8 машин. Аж не верится. В Донецк "Каргилл" машин 35»;

Andriy: «14:05 Марьинка из Донецка 10 машин, "нулевой" никого. "Каргилл" на въезд 16 обычной и 8 льготы, которая постоянно подъезжает».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «10:19. Еленовка в Донецк 60 машин и 20 льготы. В Волноваху – 80 машин и тоже 20 льготы. Пеших почти нет, но перлыновские автобусы стоят»;

Dmitriy: «12:32. Еленовка в Мариуполь очереди нет, обратно зато аншлаг»;

Анна: «12:50. Еленовка в Волноваху 5 льготы и 90 обычной, в Донецк в два ряда, хвоста не видно – очень много, запустили партию на встречку»;

«ALlen»: «14:01. В сторону Мариуполя в Еленовке машин около 100, инфо только оттуда».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анастасия: «10:51. Куликово: льгота – 6 машин, основная – около 30, до начала камышей»;

Анастасия: «13:16. Через Гнутово из Украины – около 10 машин. Украинский – запускают сразу машин по 15».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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