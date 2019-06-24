Абитуриентам-2019: Желающие смогут потренироваться создать e-кабинет и подать заявления в вузы. Новости

В Украине каждый желающий сможет создать тестовый электронный кабинет и потренироваться в подаче через него заявлений в вузы. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОНУ).

Так, в течение двух дней, с 25 по 26 июня, на сайте http://ez.osvitavsim.org.ua/ будет проходить тестирование электронных кабинетов. Тестирование системы будет проходить с 11:00 до 17:00. «Как и в прошлом году, тестовая регистрация электронных кабинетов проводится с целью проверки работы системы "Единая государственная электронная база по вопросам образования" (ЄДЕБО) в условиях пиковой нагрузки и завершения ее последних настроек. Кроме того, таким образом поступающие смогут потренироваться в работе с кабинетом, ознакомиться с его интерфейсом, заполнить информацию в соответствующих полях, а также попробовать подать тестовые заявления в учреждения», – говорится в сообщении.

Для участия в регистрации тестового кабинета участник должен:

25-26 июня с 11:00 до 17:00 зайти на сайт http://ez.osvitavsim.org.ua/ На главной странице сайта перейти по ссылке «Генерация данных для тестирования» («Генерація даних для тестування»). На странице генерации данных ознакомиться с пошаговой инструкцией и выполнить ее.

Важно: после завершения тестового периода все кабинеты будут удалены из системы, то есть их дальнейшее использование поступающими будет невозможным.

Регистрировать же реальные кабинеты можно будет уже с 1 июля. Подать через них заявления – с 10 до 16 июля для поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов, до 22 июля – для поступающих на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году поступить в учреждения высшего образования по итогам собеседования смогут три категории поступающих, а по результатам вступительных экзаменов – 8 категорий.

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