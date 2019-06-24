Доведены до отчаяния: На Донетчине горняки продолжают акцию протеста. Новости

Сегодня, 24 июня, горняки Государственного предприятия ШУ «Южнодонбасская № 1» (Донецкая обл.) продолжают акцию протеста и отказываются спускаться в шахту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации НПГУ ГП ШУ «Южнодонбасское № 1» Евгения Марусенко.

«На предприятии остановлена ​​добыча угля и его отгрузка. Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате и вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн по ранее поставленное топливо на ГП "Держвуглепостач"», – написал он.

По словам Волынца, глава профсоюзной организации отметил, что «работники доведены до отчаяния». «Акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока им не вернут заработанные средства. Он также сообщил, что генеральный директор предприятия Владимир Коломиец поехал в Киев, сегодня в Министерстве энергетики и угольной промышленности будет поднят вопрос о погашении задолженности по заработной плате», – добавил председатель НПГУ.

Волынец отметил, что сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой).

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту. Затем к ним присоединились работники второй смены.

Напомним, 21 июня, в городе Угледар (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу. Во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая».

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