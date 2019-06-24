Пенсионный фонд Украины все больше тонет в долгах, – эксперт. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) все больше тонет в долгах. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, за первые 4 месяца 2019 года фактические расходы ПФУ превысили плановые на 8,9 млрд грн. «Это произошло из-за индексации пенсий и выплату единовременного пособия по пенсиям, начиная с весны. В марте, по данным Офиса по финансовому и экономическому анализу в ВРУ, возник дефицит ПФ в 4,8 млрд грн, а в апреле уже в 5,2 млрд грн. При этом растут как доходы собственно самого пенсионного органа, так и расходы государственного бюджета, который дотирует солидарную пенсионную систему», – написал Дорошенко.

Эксперт добавил, что на этот год планировались расходы Пенсионного фонда в размере 408 млрд грн. «При этом они не учитывали индексацию пенсий и единовременные выплаты. За счет ЕСВ будет покрываться 265 млрд грн, а 143 млрд грн является дефицитом. Хотя надо отметить, что в этом году поступления от единого социального взноса больше, чем прогнозировалось», – объяснил Дорошенко.

При этом, как отмечает эксперт, по состоянию на 1 мая ПФУ не вернул взятые в долг на Едином казначейском счете 4 млрд грн. «Большая часть этих денег приходится на январь этого года. С сентября планируется увеличить расходы на выплату пенсий еще на 2,5 млрд грн и тогда ежемесячные расходы Фонда составят более 35 млрд грн по старым планам, которые необходимо еще корректировать из-за мартовской индексации. А это значит, что Украине, как воздух, необходимо увеличивать темп роста экономики, чтобы и выплачивать внешние заимствования и пенсии одновременно. Их размеры составляют $5,5 млрд – на поддержание существующей пенсионной системы и $15,7 млрд – выплаты по внешним долгам», – резюмировал Алексей Дорошенко.

Напомним, в Украине численность пенсионеров сокращается, а мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет. Это происходит при росте среднего возраста жизни как женщин, так и мужчин.

Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

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