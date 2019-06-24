Цены на топливо в Украине: Донетчина – в топ-5 самых дешевых регионов. Новости

Донецкая область вошла в топ-5 регионов Украины, где самая низкая стоимость на набор топлива из двух видов бензина, дизтоплива и газа. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«По данным статистики за май 2019 года, самое дорогое горючее для автомобилей во Львовской области, а дешевле всего – в Черниговской. Если посчитать по литру бензина А-92 и А-95, дизтоплива и сжиженного газа, то на Львовщине это будет стоить 104,4 грн, а на Черниговщине – 95,3 грн», – написал он.

По данным эксперта, ТОП-5 самых дешевых регионов, где самый дешевый набор топлива из двух видов бензина, дизтоплива и газа:

Черниговская область – 95,3 грн;

Сумская область – 99,8 грн;

Одесская область – 100 грн;

Полтавская область – 100,4 грн;

Донецкая область – 100,5 грн.

Пятерка самых дорогих регионов выглядит так:

Львовская область – 104,4 грн;

Ивано-Франковская область – 104,1 грн;

Кировоградская область – 103,5 грн;

Днепропетровска и Житомирская области – по 103,2 грн.

А Луганская область оказалась между лидерами и аутсайдерами. Здесь набор топлива стоит 103,1 грн.

При этом по каждому отдельному виду топлива самыми дорогими и самыми дешевыми регионами являются:

Бензин А-92. Самый дорогой регион – это Ивано-Франковская область, где литр обходится в 29,8 грн, а самый дешевый – Черниговщина, где его цена – 26,7 грн. Разница между этими регионами составляет 3,1 грн. Бензин А-95. Дороже всего самый популярный бензин продается снова на Ивано-Франковщине, где его средняя стоимость 30,9 грн. А самый дешевый также в Черниговской области, где он обходится в 27,3 грн. Разница в цене – 3,6 грн. Дизельное топливо. Дороже всего оно обходится в Львовской области, где за него просят в среднем 30,4 грн. Самое дешевое дизтопливо встречается в Херсоне – по 28 грн. Разница в цене составляет 2,4 грн. Сжиженный газ. Самый дорогой регион – Львовская область с ценой 13,8 грн, а самый дешевый – Сумская область, где он продается по 13,2 грн. Разница между регионами – 60 коп.

Как отмечает Дорошенко, в мае по сравнению с апрелем этого года цены по стране на топливо выросли на 4%, с 98 грн в апреле до 102 грн в мае.

Напомним, рост цен на топливо на заправках ожидается в Украине из-за ограничений со стороны Российской Федерации.

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