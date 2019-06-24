Луганщина получила деньги на компенсацию жилья для участников АТО и переселенцев. Новости

В Луганской области местные бюджеты получили более 3 млн грн на денежные компенсации для обеспечения жильем льготных категорий, в том числе участников АТО из числа переселенцев. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Для Луганской области из государственного бюджета выделена субвенция в размере 3 млн 135 тыс. 91 грн на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения», – говорится в сообщении.

В частности, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, – в размере 682 тыс. 79 грн. Средства будут направлены в Новопсковский район участнику боевых действий из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Также для семей участников боевых действий на территории других государств выделено 652 тыс. 651 грн. Эти деньги будут направлены в Рубежное лицу с инвалидностью вследствие войны II группы.

Кроме того, 1 млн 799 тыс. 65 грн выделены для семей погибших и лиц с инвалидностью вследствие войны I-II групп, непосредственно участвовавших в АТО. «За эти средства 6 семей, проживающих в Старобельском и Беловодском районах и городах Северодонецк и Рубежное, смогут приобрести или построить квартиры в любом населенном пункте Украины», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине каждый переселенец, который имеет статус участника боевых действий, имеет право получить от государства компенсацию за утраченное жилье.

Как сообщалось ранее, 22 мая правительство Украины приняло решение, позволяющее Министерству по делам ветеранов дополнительно направить почти 40 млн грн для обеспечения жильем ВПЛ из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших непосредственное участие в АТО/ООС и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также сообщалось, что в Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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