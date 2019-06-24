На Луганщине гражданка России пыталась подкупить пограничников. Новости

В пункте пропуска «Просяное» в Луганской области гражданка России предлагала пограничникам взятку в размере 5 тыс. рублей (чуть более 2 тыс. грн по курсу НБУ), чтобы пересечь государственную границу. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Так, в субботу, 22 июня, во время осуществления пограничного контроля наряд по проверке документов обнаружил, что у несовершеннолетнего сына женщины отсутствовали документы на право пересечения государственной границы. Вместо загранпаспорта для проверки документов женщина предоставила свидетельство о рождении ребенка. «Вопрос пропуска через государственную границу женщина пыталась решить незаконным способом. Пограничниками Луганского пограничного отряда, входящих в состав операции Объединенных сил, был учтен очередной случай попытки дачи правоохранителям неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Факт дачи взятки зафиксирован в установленном порядке. О совершении преступления по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» направлено уведомление в правоохранительные органы. Гражданка передана сотрудникам Национальной полиции для принятия правого решения.