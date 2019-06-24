Вступительная кампания-2019: Для абитуриентов стартовала «горячая линия» (Контакты). Новости

Сегодня, 24 июня, стартовала «горячая линия» Министерства образования и науки Украины (МОНУ) и приемная граждан по вступительной кампании 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь поступающие, обратившись на «горячую линию», смогут получить ответы на ряд вопросов: что такое конкурсный балл и как он рассчитывается, сколько заявлений можно подать на бюджетную и контрактную формы обучения, какими льготами можно воспользоваться при поступлении и другие.

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, уже через неделю начнется активная фаза вступительной кампании, а именно регистрация электронных кабинетов и подача заявлений в учреждения. Для того, чтобы абитуриенты, их родители и учителя были хорошо осведомлены о графике и особенностях вступления, на сайте МОНУ создан отдельный раздел «Вступительная кампания 2019». «Там можно найти ответы на самые распространенные вопросы по поступлению на все уровни высшего образования, инфографики, видеорозьяснення и официальные документы. Мы очень просим абитуриентов ознакомиться с материалами раздела, попытаться найти там ответ на свой вопрос, прежде чем паниковать. Кроме того, специалисты министерства проведут серию семинаров для приемных комиссий. Сегодня начали работу консультационные телефонные линии МОН и приемная граждан, куда поступающие смогут обратиться в течение всей вступительной кампании», – сказала она.

Адреса и номера, по которым можно получить консультации :

Прием граждан г. Киев, бул. Т. Шевченко, 16, к. 401 (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00; пятница – с 9:00 до 17:00). Консультативные телефонные линии (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00; пятница – с 9:00 до 17:00).

МОНУ:

+38 (044) 287 89 29;

+38 (068) 951 25 13;

+38 (050) 550 54 11;

0 (800) 504 425 (бесплатно).

Электронные обращения можно направлять на ящик: vstup2019@mon.gov.ua

Дополнительные телефоны:

Директорат профессионального образования МОНУ (вопрос поступления в учреждения ПТО): +38 (044) 287-89-14. Директорат дошкольного и школьного образования МОНУ (вопросы документов о среднем образовании): +38 (044) 481-47-67. ЕГЭБО, ГП «ИнфоРесурс» (cервиc поддержки по регистрации электронных кабинетов и представления электронных заявлений):

+38 (044) 290 18 13;

+38 (095) 281 13 54;

+38 (067) 551 24 74;

+38 (093) 342 38 63.

Электронные обращения можно направлять на ящик: ez@inforesurs.gov.ua

Фонд «Открытая политика» (консультации по поступлению из Крыма и Донбасса):

0 (800) 50 45 70 (бесплатно);

+38 (068) 951 25 13;

+38 (097) 983 65 91;

+38 (095) 875 74 99;

+38 (050) 550 54 11 (Viber/Telegram/WhatsApp);

Skype: Dostupna Osvita UA

Правительственный контактный центр: 1545.

Консультации можно получить до 9 августа.

Как сообщалось ранее, 25 и 26 июня в течение 6 часов каждый желающий сможет протестировать регистрацию электронного кабинета и потренироваться в подаче через него заявлений в вузы.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

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